تستضيفها مصر.. الاتحاد الدولي لكرة اليد يحدد 5 سبتمبر موعدا لقرعة بطولة العالم

حدد الاتحاد الدولي لكرة اليد، 5 سبتمبر موعدا لقرعة بطولة العالم التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير المقبل

وسيقام مونديال اليد التي تحتضنه مصر، بمشاركة 32 منتخبا لأول مرة.

ومن المقرر أن تجرى مراسم قرعة المونديال بمتحف الحضارة المصرية بالفسطاط أحد المعالم المصرية التراثية .





وحرص وزير الرياضة على تفقد هذا المكان الاثرى أكثر من مرة برفقه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى للاطمئنان على التجهيز لهذا الحفل المتوقع ان تواصل مصر بريقها الذهبى فى تنظيم البطولات الكبرى .





ويضم المتحف جميع مظاهر الثراء والتنوع للحضارة المصرية منذ عصر ما قبل التاريخ إلى وقتنا الحاضر، بالاضافة الي المجموعات الأثرية والتراثية المتنوعة التى يتضمنها المتحف، فضلا عن إبراز جوانب التراث المصرى من خلال سرد الحياة المجتمعية والمعيشية والفنون والحرف التقليدية فى الحضارة المصرية.





ويقع المتحف القومي للحضارة المصرية بالقرب من حصن بابليون ويطل على عين الصيرة في مدينة الفسطاط التاريخية بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة، ويعتبر واحدًا من أهم وأكبر متاحف الآثار في العالم، وهو أول متحف يتم تخصيصه لمجمل الحضارة المصرية، لتحكي أكثر من ٥٠ ألف قطعة أثرية مراحل تطور الحضارة منذ أقدم العصور حتى العصر الحديث.





ويعرض مقتنيات المتحف في معرض رئيسي دائم يتناول أهم إنجازات الحضارة المصرية، بالإضافة إلى ستة معارض أخرى تتناول موضوعات، الحضارة، والنيل، والكتابة، والدولة والمجتمع، والثقافة، والمعتقدات والأفكار، بالإضافة إلى معرض المومياوات الملكية.







