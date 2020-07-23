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اقتصاد

غرفة الطباعة: عودة المعارض أمر حتمي حتى لا تفقد منتجاتنا أسواقها الخارجية

الخميس 23/يوليه/2020 - 02:32 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أكد احمد جابر رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، أن قرار الحكومة بعودة اقامة المعارض جيد وياتى لانقاذ العارضين من الاثار السلبية التى ترتبت على الاجراءات الاحترازبة لجائحة كورونا ومنها إلغاء المعارض.

وأضاف حابر فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن عودة المعارض أمر حتمى ولابد من تنفيذه حتى لا تفقد المنتجات المصرية بمختلف القطاعات أسواقها الخارجية ، لافتا الى انه من خلالها يتم  التعرف على اسواق جديدة وعقد صفقات تصديرية فى اسواق اخرى على مستوى القطاعات الصناعية والتجارية .

واشار جابر، الي ان منظمي المعارض تكبدوا خسائر كبيرة منذ توقف المعارض فى مارس الماضي وحتى الان، موضحا ان الغرفة عرضت  بعض المقترحات التى من شانها الحفاظ على الامن والسلامة للزائرين خلال المعرض ومنها   تحديد تقسيمات لقاعات المعارض وعدد العارضين، وزيادة المساحات بين كل عارض وأخر، والاتفاق على تحديد أعداد معينة للزائرين، وكذلك إمكانية زيادة أيام المعرض من 3 إلى 5 أيام على سبيل المثال، بما يدعم تحقيق التباعد الاجتماعى للحد من انتقال الفيروس.



وتجدر الاشارة الى رصد تقرير اقتصادى حول حجم الخسائر التى تكبدتها دول العالم تاثرا بالغاء المعارض الدولية، حيث بلغت حجم الخسائر على مستوى العالم نحو  426 مليون يورو 

واكد التقرير ان عدد المعارض التي أُلغيت في مختلف أنحاء العالم إلى نحو 400 معرض منذ مارس الماضي وحتى الان . أما معرض هانوفر فسيتم تأجيله فقط ككلك معرض اكسبو دبى 2020 



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