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حوادث

مصرع ربة منزل وإصابة 8 أشخاص فى 3 حوادث متفرقة بالبحيرة

الخميس 23/يوليه/2020 - 02:09 م
جثة
جثة
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جمالات الدمنهورى


لقيت سيدة مصرعها كما أصيب 8 أخرين بجروح وكدمات وكسور وجروح  بأماكن متفرقة الجسم، اليوم الخميس، إثر وقوع 3 حوادث تصادم  وانقلاب منفصلين بنطاق مراكز وادي النطرون وإدكو والنوبارية وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفيات المتخصصة.

تلقى اللواء اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة 3 بلاغات الأول من مركز شرطة وادى النطرون ، يفيد بوقوع حادث تصادم وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارتين ملاكى بالكيلو 120 بطريق الضبعة اتجاه القاهرة .

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وهم كل من:" خالد سيد زكريا" 50 عامًا، " رقية أحمد فوزى" 6 سنوات، " أحمد فوزى تهامى" 34 عامًا، " هالة سعد الرشيدى" 30 عامًا، " سامية محمد عليو" 58 عامًا، وجارى عمل الإسعافات الأولية.

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كما لقيت سيدة في العقد الخامس من العمر مصرعها، بحادث إنقلاب سيارة نصف نقل طريق " إدكو - الأسكندرية"، أمام نزلة كوبرى المعدية، وبالانتقال والفحص تبين مصرع "أم  السعد عبد المجيد خلفية" 48 عامًا، ومقيم بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ

وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى بإدكو، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تهميدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق

فيما شهد طريق " القاهرة - الأسكندرية"، الصحراوى أمام مدخل النوبارية، حادث انقلاب سيارة ملاكى أسفر عن إصابة كل من:" وائل عبد الفتاح شومان " 42 عامًا، " أدهم وائل عبد الفتاح" 11 عامًا، " أمل جمال محمد" 31 عامًا

وتم نقل المصابين لمستشفى النوبارية وجارى إتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج، وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق

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