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محافظات

محافظ كفر الشيخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

الخميس 23/يوليه/2020 - 02:25 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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محمود زيدان
بعث اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، برقية تهنئة لـ لرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ 68 لثورة يوليو المجيدة.

وقال محافظ كفر الشيخ، في برقية التهنئة: "بالإنابة عن شعب وقيادات محافظة كفرالشيخ، أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، تلك المناسبة التى سطرت ملاحم التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب المصري وقواتنا المسلحة، وحققت إنجازات عظيمة، والتي ستبقى عالقة في أذهان المصريين، لتؤكد انحياز الجيش للشعب، والوقوف بجانبه دائما للعبور بالوطن إلى بر الأمان والاستقرار".

ودعا محافظ كفر الشيخ، المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة عليكم وعلى الشعب المصري العظيم بكل الخير، وأن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.

وقدّم محافظ كفر الشيخ، التحية لرجال القوات المسلحة الأبطال والشرطة البواسل الذين يفتدون مصر بأرواحهم لتحقيق الأمان والاستقرار، داعيًا الله أن يحفظ مصر الكنانة وقادتها على مر العصور تنعم بالأمن والأمان والاستقرار والتنمية الشاملة.

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