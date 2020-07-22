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تعليم

رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ الرئيس بالذكرى 68 لثورة 23 يوليو المجيدة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:25 م
رئيس جمهورية مصر
رئيس جمهورية مصر العربية
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محمود زيدان
بعث الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 68 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال دسوقي، في نص البرقية، فخامة السيـد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية.. يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن جميع العاملين فى جامعة كفرالشيخ بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بالذكرى 68 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وأضاف، "سائلين الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بجهدكم الموفور وعطائكم الموصول مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية و تقدمنا السياسي والاقتصادي و ليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار لتحقيق التنمية الشاملة في ربوع وميادين العمل تحت رعاية وتوجيه القيادة الرشيدة".

وفي برقيته، عاهد رئيس جامعة كفرالشيخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء سعيًا للمساهمة في لتحقيق التنمية الشاملة في أنحاء البلاد داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

ودعا رئيس الجامعة جموع الشعب المصرى إلى التحلى بروح تلك الثورة التي تعيش في قلوب ووجدان وذاكرة وتاريخ المصريين.‏
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