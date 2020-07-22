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محافظات

غلق 3 مقاهي و6 منشآت وضبط 24 حالة إشغال في الإسكندرية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:27 ص
صدى البلد
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أحمد بسيوني

شنت الأجهزة المعنية بأحياء الإسكندرية حملات موسعة على المقاهي والكافيهات والمحلات والمطاعم وذلك للتأكد من اتباعها الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وفي حي شرق، برئاسة محارب هيلع، رئيس الحي، أغلق الحي ثلاث مقاهي لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد التي تم تحديدها من قبل مجلس الوزراء لعودة ممارسة المقاهي نشاطها منذ انتشار جائحة كورونا.

وتم التنبيه على باقي المقاهي بالالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات سواء من الرواد أو العاملين داخل المقاهي والمطاعم، فضلا عن التأكد من توافر جميع أدوات التعقيم والمنظفات، وعدم استخدام الألعاب أو الشيش والالتزام بالمواعيد.

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كما قرر الحي غلق ثلاث محال تجارية لإدارتهم بدون ترخيص، ويتابع الحي من خلال شنّ حملات يوميًا على مدار اليوم مدى تطبيق المقاهي والمطاعم للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا، وتوجيه الإنذارات للمخالفين.

ونفذ حي وسط الإسكندرية، برئاسة اللواء علاء يوسف، رئي الحي، حملة مكبرة أسفرت عن غلق 3 منشآت، عبارة عن مطعم، ومحل عصير، ومحمصة، بسبب عدم وجود تراخيص ومخالفة الإجراءات الوقائية اللازمة.

كما تم ضبط عدد ٢٤ حالة اشغال متنوع، وعدد ٧ اعلانات مخالفة بمعرفة إدارة اشغال الطريق بالحي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ولازالت المتابعة قائمة بنطاق الحي.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمتابعة مدى التزام المقاهي والمطاعم بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

غلق 3 مقاهي و6 منشآت وضبط 24 حالة إشغال في الإسكندرية
غلق 3 مقاهي و6 منشآت وضبط 24 حالة إشغال في الإسكندرية
غلق 3 مقاهي و6 منشآت وضبط 24 حالة إشغال في الإسكندرية
غلق 3 مقاهي و6 منشآت وضبط 24 حالة إشغال في الإسكندرية
غلق 3 مقاهي و6 منشآت وضبط 24 حالة إشغال في الإسكندرية
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