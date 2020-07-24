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محافظات

حلم آخر الضباط الأحرار يتحقق... صدى البلد داخل مستشفى الأورام في القليوبية.. فيديو وصور

الجمعة 24/يوليه/2020 - 07:01 ص
مستشفى الأورام والجراحات
مستشفى الأورام والجراحات المتقدمة الذى أنشأها الراحل
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إبراهيم الهوارى
على مسافات وامتار معدودة بمدخل قرية أجهور الكبرى بمركز طوخ بمحافظة القليوبية يقيم الراحل العميد الحسيني أبوعرب اخر الضباط الأحرار الذي توفي تزامنا مع الذكرى الـ68 لثورة يوليو 1952.


الراحل صاحب تاريخ حافل من الانجازات في مجال العمل الخيري والأهلي والتطوعي عبر جمعيته الخيرية التي أسسها عام 1971 وأرض مركز الأورام والجراحات المتقدمة.

وقال العقيد محمد حماد أحد أصدقاء الراحل وأحد أبناء القرية إن العميد الحسينى بعد انتهاء خدمته العسكرية انخرط في العمل الخيرى بعدما ترك إرثه طوعا وتفرغ للعمل الخيرى وتبرع بممتلكاته ومعاشه الشهري لجمعية خيرية أنشأها لخدمة أهالى قريته أجهور الكبرى.

واشار الى ان الراحل تبرع بمبني من 6 طوابق ومساحة كبيرة لإقامة مستشفى لخدمة أهالي القرية مشيرا الى ان المستشفى كان ينوى تخصيصه لعلاج الاورام من مصابى ابناء المحافظة مضيفا ان كان يتمنى تشغيل المستشفى ليرى هذا الصرح الطبى يدخل النور ويعلاج البسطاء من أهالى مركز طوخ والمناطق المجاورة.
وطالب حماد محافظ القليوبية والمسئولين بوزارة الصحة باستكمال مشروع إنشاء المستشفى وافتتاحه لخدمى المرضى حتى يتحقق حلم العميد أبوعرب الذى سعى له منذ سنوات طويلة ولم يدخر وقتا ولا جهدا فى إنشائه
وكان أهالي قرية أجهور الكبرى والقرى المجاورة قد شيعوا صباح اليوم جنازة العميد الحسيني أبوعرب ابن القرية وأحد الضباط الأحرار الذي توفي تزامنا مع الذكرى الـ68 لثورة يوليو 1952 في جنازة شعبية انطلقت من أمام المعهد الديني بالقرية ليوارى الثرى في مقابر العائلة بالقرية.

وسيطرت حالة من الحزن على الأهالي في وداع آخر الضباط الأحرار كما كان يلقبه أهالي القرية واكتفت الأسرة بتلقي العزاء بالمقابر نظرا للظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا.

وشهدت الجنازة إجراءات احترازية تجنبا للتجمعات ولمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد مؤكدين أن الراحل كان زاهدا في الحياة ورجلا للعطاء والخير وأحد رجال ثورة 23 يوليو وعضو الضباط الأحرار.
حلم آخر الضباط الأحرار يتحقق... صدى البلد داخل مستشفى الأورام في القليوبية.. فيديو وصور
حلم آخر الضباط الأحرار يتحقق... صدى البلد داخل مستشفى الأورام في القليوبية.. فيديو وصور
حلم آخر الضباط الأحرار يتحقق... صدى البلد داخل مستشفى الأورام في القليوبية.. فيديو وصور
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