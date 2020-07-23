بعد تصريحات كاني ويست عن طلاق زوجته.. تعرف على سيارات كيم كارديشان

تخطف النجمة العالمية كيم كارديشان الأنظار بسبب ملابسها الجريئة و السيارات الفارهة التي تستقلها هي وعائلتها، فهي ممثلة عالمية حظيت على شعبية كبيرة من خلال نشر أخبارها على وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات التليفزيونية.





لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري.. أبرز سيارات عائلة كارديشان تعرف عليها.





تحمل حياة سيارات كارديشان الكثير من مظاهر البذخ، لامتلاكهم العديد من السيارات الفارهة التي تعكس الثراء الفاحش الذين يعيشون فيه باستمرار.





ويظهر الثراء في عدد السيارات التي تمتلكها "كيم كارديشان" هي وزوجها "كاني ويست"، مغني الراب الشهير، حيث تقدر السيارات التي يمتلكها كاني وكيم بقرابة 7 ملايين دولار.

وظهرت "كيم كارداشيان" في العديد من المناسبات بجانب العديد من السيارات الفارهة ذات الماركات العالمية، ومنها الفيراري، رولز رويس، مرسيدس، كاديلاك، رينج روفر، برومبرون، بالإضافة إلى بوجاتي فيرون.





ومن أشهر السيارات التي اقتناها كيني ويست لزوجته كيم كارديشان هى سيارة رباعية أصفر اللون، فاجأها بها أثناء خروجها من النادي الرياضي بهدية تقدر قيمتها بـ ربع مليون دولار.





نشر كاني ويست تغريدة على "تويتر"، قال فيها: "أحاول الحصول على الطلاق منذ التقت كيم مع ميك في وورلدولف من أجل إصلاح السجون"، لكنه حذف التغريدة بعد دقائق.



