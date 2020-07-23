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سيارات

بعد تصريحات كاني ويست عن طلاق زوجته.. تعرف على سيارات كيم كارديشان

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:02 م
عد تصريحات كاني ويست
عد تصريحات كاني ويست عن طلاق زوجته .. تعرف على سيارات كيم كا
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منة الله عبد الحميد
تخطف النجمة العالمية كيم كارديشان الأنظار بسبب ملابسها الجريئة والسيارات الفارهة التي تستقلها هي وعائلتها، فهي ممثلة عالمية حظيت على شعبية كبيرة من خلال نشر أخبارها على وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات التليفزيونية. 

لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري.. أبرز سيارات عائلة كارديشان تعرف عليها. 
مرسيدس بنز G63

تحمل حياة سيارات كارديشان الكثير من مظاهر البذخ، لامتلاكهم العديد من السيارات الفارهة التي تعكس الثراء الفاحش الذين يعيشون فيه باستمرار.

 
ويظهر الثراء في عدد السيارات التي تمتلكها "كيم كارديشان" هي وزوجها "كاني ويست"، مغني الراب الشهير، حيث تقدر السيارات التي يمتلكها كاني وكيم بقرابة 7 ملايين دولار.
رانج روفر
وظهرت "كيم كارداشيان" في العديد من المناسبات بجانب العديد من السيارات الفارهة ذات الماركات العالمية، ومنها الفيراري، رولز رويس، مرسيدس، كاديلاك، رينج روفر، برومبرون، بالإضافة إلى بوجاتي فيرون.
كيم تملك أسطولا من السيارات

ومن أشهر السيارات التي اقتناها كيني ويست لزوجته كيم كارديشان هى سيارة رباعية أصفر اللون، فاجأها بها  أثناء خروجها من النادي الرياضي بهدية تقدر قيمتها بـ ربع مليون دولار. 

نشر كاني ويست تغريدة على "تويتر"، قال فيها: "أحاول الحصول على الطلاق منذ التقت كيم مع ميك في وورلدولف من أجل إصلاح السجون"، لكنه حذف التغريدة بعد دقائق.
بوجاتي فيرون

وكانت التغريدة تشير إلى لقاء كيم كارديشان بمغني الراب ميك ميل في فندق، خلال قمة إصلاح نظام العدل الجنائي في مدينة لوس أنجلوس، في نوفمبر 2018.
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