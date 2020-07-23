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أخبار العالم

قمة الاحتجاج.. إسرائيلية تتعرى خلال مظاهرة ضد نتنياهو أمام الكنيست.. صور

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:04 م
مظاهرات إسرائيل
مظاهرات إسرائيل
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سمر صالح
خلعت إحدى الفتيات المشاركات في المظاهرات الاحتجاجيّة ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ملابسها، ووقفت عارية فوق تمثال الشمعدان الموجود خارج مبنى الكنيست، وفق صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وأثار فعل الفتاة ووفقًا لـ"معاريف" غضب الكثيرين، نظرًا لأنها تجردت من ملابسها فوق تمثال الشمعدان الذي يعتبر رمزًا دينيًا في الشريعة اليهودية.

ودافعت الفتاة عن نفسها، بالقول: "إن هذا جسدي وأنا قدمته من أجل الدولة".

وأضافت، أن "فعلتي لا تذكر أمام خطر سلوك رئيس الحكومة المتهم بقضايا فساد، مؤكدةً أنها لا تشعر بالذنب على ما فعلته".
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