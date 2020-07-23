راح نور عيني.. والد شهيد الشهامة بالدقهلية ينعى نجله

نعى سعد السعيد والد الطالب إسلام سعد شهيد الشهامة الذى لقى مصرعه دفاعا عن شرفه، عبر صفحته على الفيس بوك ، نعى ابنه قائلا "راح نور عيني إلى رحمة الله.. رحمة الله أوسع من رحمتنا على الأرض، اللهم اجعله من أهل الجنة، واجعله ممن يسعه رحمة ربه ابني حبيبي قرة عيني الوحيد، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم".









وكان اللواء رأفت الفقى مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة الستامونى بمصرع شاب يدعى إسلام سعد، طالب بكلية الحقوق، وذلك أثناء دفاعه عن شقيقته عقب قيام شابين بمعاكستها وطعنوه وفروا هاربين.









وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان الواقعة، وبسؤال شهود العيان أكدوا أن المجنى عليه عاتب الشبان بعد معاكستهم شقيقته في شرفة منزلهم، وحدثت مشادة كلامية بينهم، وفوجئ في اليوم التالي بكل من عبدالرحمن طارق العشري 17 عاما، وإسلام إسماعيل فريد 17 عاما، قاما بالتعدى عليه بمطواة بحوزة الأول، وقام بطعنه طعنتين نافذتين بالقلب، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى على ذمة تصرفات النيابة.







