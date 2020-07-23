السبت المقبل.. رانيا يوسف تروج لـ"الحرامي" بهذه الطريقة

روجت الفنانة رانيا يوسف لمسلسلها الحديد الذي يحمل اسم "الحرامي" ونشرت بوستر يحمل صورتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لللصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت رانيا يوسف على البوستر قائلة: يومان تفصلنا عن عرض مسلسل #الحرامي علي شاهد ابتداء من السبت المقبل".

كانت منصة "شاهد" كشفت عن الملصق الدعائي للمسلسل المنتظر "الحرامي".

مسلسل "الحرامي" من بطولة رانيا يوسف وبيومي فؤاد وكارولين عزمي وأحمد داش، وهو عمل كوميدي تشويقي، والعمل" مكون من 10 حلقات ومن إخراج محمد سلامة.

وكانت الممثلة رانيا يوسف أشادت بقرار النيابة العامة، بحبس المتهم أحمد بسام زكي 10 أيام على ذمة التحقيق؛ بعد تقديم عدد من الفتيات بلاغات تفيد بتحرشه بهم.

ونشرت رانيا يوسف صورة من بيان النيابة العامه عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وعلقت عليه قائلة "شكرا القضاء المصري تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".