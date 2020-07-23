تعافي وخروج 195 حالة كورونا من مستشفى قوص المركزي..صور

أعلن كمال شلبي، سكرتير عام محافظة قنا ، عن تعافي وخروج 195 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من مستشفى قوص المركزي منذ تحويله الى مستشفى لعزل المواطنين المصابين بالفيروس.









جاء ذلك خلال زيارته الميدانية للمستشفى على رأس اللجنة المختصة بالمرور على مستشفيات العزل.









أشار سكرتير عام المحافظة، إلى أنه تم التأكد من التزام جميع العاملين به بارتداء الكمامات والجوانتيات والحفاظ على مستوى النظافة، كما تم التأكد من توزيع الوجبات المقررة للمرضى والعاملين.









وأوضح شلبى، خلال تفقد معمل المستشفى، أن الأجهزة متوفرة بالمعمل وجميع المستلزمات متوفرة ويتم عمل جميع التحاليل المطلوبة به.









وأكد شلبى، أن جميع أصناف الأدوية الواردة في بروتوكول الوزارة الخاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد متوافرة فى الصيدلية بكميات جيدة، كما تابع شلبى مخزون المستلزمات الوقائية بمخزن المستشفى والتى أكد أنها تكفى احتياجات الأطقم الطبية وفريق التمريض خلال الأيام المقبلة.









واستمع شلبى، من مدير المستشفى خلال تفقده للمستشفى إلى إجراءات التعامل مع المرضى والجهود المبذولة للتعامل مع حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا بالتنسيق مع مستشفيات العزل الأخرى وصرف الأدوية لحالات العزل المنزلي.









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