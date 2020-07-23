أحمد فلوكس يوجه رسالة لـ أحمد عز في عيد ميلاده

هنأ الفنان احمد فلوكس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صديقة أحمد عز بعيد ميلاده.









ونشر احمد فلوكس صورة له مع أحمد عز وعلق عليها قائلا "كل سنه و انت طيب و في نجاح و تالق .. كل سنه وانت منصور و في ستر و تحقق كل ما تتمناه".









يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.







