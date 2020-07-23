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أخبار العالم

الكويت تقرر تعديل مواعيد حظر التجول الجزئي

الخميس 23/يوليه/2020 - 05:29 م
الكويت تقرر تعديل
الكويت تقرر تعديل مواعيد حظر التجول الجزئي
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شيماء مصطفى
قررت الكويت، اليوم الخميس، تعديل مواعيد الحظر الجزئي اعتبارا من الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020 من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 3 فجرًا.

ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، أكد مجلس الوزراء أنه سيتم مراجعة القرار في أول اجتماع له بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.

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كما قرر إلغاء عزل منطقة الفروانية اعتبارًا من الساعة 5 فجرًا يوم الأحد المقبل.

وكانت الكويت، أعلنتالكويت تعدل مواعيد حظر التجول الجزئي ليصبح من 9 مساء حتى 3 صباحا  اليوم الخميس، البدء بالمرحلة الثالثة من مراحل تخفيف الإغلاق؛ اعتبارا من 28 يوليو الجاري.

ووفقا لصحيفة القبس الكويتية،أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء قرر الانتقال إلى المرحلة الثالثة من مراحل العودة التدريجية للحياة الطبيعية، اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو الجاري.

وتشهد المرحلة الثالثة، إنهاء الحظر الجزئي، وفتح الفنادق والمنتجعات وزيادة أعداد الموظفين في المصالح الحكومية إلى نحو 50% من العدد الكلي وعودة عمل سيارات الأجرة - السماح لراكب واحد فقط، مع تقييم مدى الحاجة إلى العزل المناطقي.

كما تجرى صلاة الجمعة في المساجد مع الاشتراطات الصحية المقررة، وعودة زيارات دور الرعاية الاجتماعية، الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية.
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