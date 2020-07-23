بإجمالي 61872 حالة.. الكويت تسجل 687 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

سجلت الكويت اليوم، الخميس، ارتفاعا جديد في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 687 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 61872 حالة.





وأضافت الصحة الكويتية أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 421 حالة.





وأشارت وزارة الصحة إلى شفاء 727 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 52247 حالة.





ويبلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 124 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9204 حالات.





وبين أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 3808 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 474808 فحصًا.



