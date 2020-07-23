فيلم رعب نفسي.. أحمد عزيز ينتهي من تصوير دوره في الدائرة

انتهى الفنان السعودي أحمد عزيز من تصوير دور البطولة في فيلم "الدائرة"، وهو من تأليف وإخراج أحمد إبراهيم، ومن المنتظر عرضه في دور السينما السعودية وعدد من الدول العربية عقب عيد الأضحى المبارك.









وقال أحمد عزيز، إن الفيلم ينتمي لفئة الرعب النفسي، حيث تدور أحداث الفيلم حول فكرة التعلق بالأشياء، وكيف هذا التعلق يشبه الدائرة التي ندور حولها في أحداث صاغها الكاتب المخرج بشكل سلس وبسيط وغامض بنفس الوقت، والكثير من الأحداث الأخرى، مؤكدا أن الفيلم سيشارك في عدد من المهرجانات في المملكة العربية السعودية وخارجها.





يذكر أن أحمد عزيز ممثل سعودي بدأ من خشبة المسرح عام ٢٠١٤ في مسرحية خمسة، ثم شارك في مسرحية الرعب الكوميدية نص الليل، كما حصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان الجنادرية المسرحي في الطائف عن دوره في مسرحية بدل فاقد.





كما شارك في بطولة أول مسرحية سعودية من إخراج نسائي للمخرجة آمنة بوخمسين، وهي مسرحية دوران، كما شارك في بطولة عدد من الأفلام منها في فليم ريد ڤلڤلت Red Velvet للمخرج عبدالعزيز التويجري.