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تعليم

عصيان الكترونية.. غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية بـ الغربية

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:01 م
ناصر حسن وكيل وزارة
ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية
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أحمد على

أعلن ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عن إقامة غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها مع غرف فرعية بالإدارات التعليمية العشر على مستوى المحافظة، لمواجهة طوارى واستقبال شكاوى امتحانات الدبلومات الفنية، المقرر انطلاقها على مستوى الجمهورية الأسبوع المقبل.


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وأشار وكيل التعليم بالغربية إلى أنه سيتم صرف المطهرات وأدوات التعقيم وتسليمها لمسئولى اللجان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية على مستوى المحافظة .


وقال وكيل الوزارة أنه لأول مرة هذا العام، يتم تسليم وتوزيع عصيان الكترونية للجان امتحانات الدبلومات الفنية، للكشف عن أى طالب يحمل جهاز موبايل داخل لجنة الامتحانات، بعد حظر دخول الطلاب لجان الامتحانات وبحوزتهم هواتف محمول.


جاء ذلك للحماية من فيروس كورونا المستجد خلال فترة الامتحانات، مع التزام مسافات التباعد بين الطلاب داخل اللجان .

جدير بالذكر، أنه من المقرر أن يؤدى امتحانات الدبلومات الفنية بنوعياتها، صناعى، وزراعى، و تجارى، و فندقى، 29 ألف طالب وطالبة على مستوى المحافظة.

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