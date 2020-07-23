قضت على الملكية وجاءت بالجمهورية| سألنا المصريين تعرف إيه عن ثورة 23 يوليو.. فيديو

حدث في مثل هذا اليوم.. منذ ما يقرب من ٦٨ عاما اندلعت ثورة 23 يوليو المجيدة والتي قام بها الضباط الاحرار تحت قيادة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر اثر هزيمة الجيش المصري في حرب ١٩٤٨.





وأذاع بيان الثورة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتضمن المبررات الرئيسة لقيام ثورة يوليو وأرغام الملك فاروق للتنازل عن العرش لولي عهده الأمير أحمد فؤاد ومغادرة البلاد وتشكيل مجلس وصاية على العرش، ثم بعد وقت قصير الغيت الملكية وأعلنت الجمهورية.









وبمناسبة حلول تلك الذكرى اليوم، تجولت عدسة صدى البلد في الشارع المصري لتسأل المواطنين عما يعرفونه عن ثورة 23 يوليو.





قال سيد عثمان ان كل ما يتذكره عن ثورة يوليو هو انتهاء عصر الملكية في مصر واعلان الجمهورية.





واضاف عماد مصطفى انه يعرف عن ثورة يوليو انها قامت بقيادة الضباط الاحرار ونفت الملك فاروق خارج البلاد.





وأشار سعيد عبده الى ان ثورة يوليو احدثت تغيير تاريخي للشعب المصري وخاصة بعد القضاء على الاقطاعيين.





يذكر أن المبادئ الستة الأساسية التي قامت عليها ثورة يوليو والتي حددها حركة الضباط الاحرار، القضاء على الاقطاع وسيطرة رأس المال والقضاء ايضا على الاستعمار وبناء جيش وطني وحياة ديمقراطية سليمة، وحل الاحزاب والغاء دستور ١٩٢٣.



