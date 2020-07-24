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برلمان

طلب إحاطة لوزير النقل لتنفيذ النزلات والأنفاق المدرجة بالدراسات الخاصة بإنشاء محور سمالوط - المنيا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 07:02 ص
محور سمالوط - المنيا
محور سمالوط - المنيا
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معتز الخصوصى
تقدم النائب مجدى ملك ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان بطلب إحاطة لوزير النقل بشأن تنفيذ النزلات والأنفاق المدرجة بالدراسات الخاصة بإنشاء محور سمالوط - المنيا ، والموجودة على الخرائط الإنشائية بالمحور والموجودة بعقود الشركة المنفذة.

وأشار ملك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه النزلات والانفاق تمثل أهمية كبيرة لربط الكتلة السكانية الغربية والشرقية بمركز سمالوط وأيضا الكتل السكنية بالمراكز المجاورة وهى نزلة وطلعة تربط وتخدم حى وقرى شرق المدينة بغربها ، وطلعة شرق النيل وتخدم المزار السياحى بدير جبل الطيرو السرارية - جبل الطير القبلة - جبل الطير البحرية - بنى خالد - العابد وعدد من قرى المراكز المجاورة ، و النفق الخاص بقرى طرفا القبلية والبحرية والذى يخدم عدد سكان ما يزيد عن 150 ألف نسمة ، والذى تم إنشاؤه بعرض لا يتناسب مع الكثافة المرورية لتلك الكتلة السكنية.

واختتم عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان : يأتى ذلك فى ظل جهود الدولة الغير مسبوقة فى إنشاء المحاور العرضية والتى وصل عددها إلى 15 محور عرضى على مجرى نهر النيل.

ومن المقرر أن يعود مجلس النواب للانعقاد يوم الأحد الموافق 16 أغسطس المقبل.

وبرر علي عبد العال رئيس المجلس، تأخير الجلسات بسبب انشغال بعض النواب في انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر أن تجري في النصف الأول من شهر أغسطس المقبل.

وقبيل رفع الجلسة الأخيرة للبرلمان، حرص الدكتور علي عبد العال، على تقديم التهنئة للشعب المصري، والأمة العربية والإسلامية بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك.

كان مجلس النواب وافق بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
طلب إحاطة لوزير النقل لتنفيذ النزلات والأنفاق المدرجة بالدراسات الخاصة بإنشاء محور سمالوط - المنيا
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