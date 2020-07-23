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أخبار العالم

ذات مصداقية.. الولايات المتحدة تجدد دعمها لعملية انتخابية في ليبيا

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:16 م
الولايات المتحدة
الولايات المتحدة تجدد دعمها لعملية انتخابية في ليبيا
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شيماء مصطفى
جددت السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم الخميس، دعمها لعملية انتخابية في البلاد ذات مصداقية وشاملة.


ووفقًا لبيان السفارة، عقد السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند والقائم بالأعمال جوشوا هاريس، سلسلة من الاجتماعات واللقاءات هذا الأسبوع لتأكيد التزام الولايات المتحدة بدعم العملية الانتخابية في ليبيا.


وفي 20 يوليو الجاري، عقد القائم بالأعمال هاريس اجتماعا افتراضيا عن بُعد مع الدكتور عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، للتأكيد على دعم الولايات المتحدة للمفوضية كمؤسسة مستقلة وغير سياسية، مزوّدة بالموارد المناسبة وقادرة على الوفاء بولايتها الحيوية المتمثلة في تمكين الليبيين من اختيار قادتهم بكل حرية.


وفي 22 من نفس الشهر، عقد السفير نورلاند اجتماعًا افتراضيًا عن بُعد مع السفير دانييل روبنستين المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمناقشة برامج الانتخابات التي تموّلها الحكومة الأمريكية في ليبيا بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
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