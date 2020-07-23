خالد الجندي: لو سامحنا في هذا الأمر سيضيع الدين.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن كل بدعة يسمح بها تساوى سنة ماتت، لافتا إلى أن كل ما جاء على نصوص لا يجوز تغييره، وعلى سبيل ذلك الأذان لا يجوز قول كلمات أخرى فيه، فإذا فعل ذلك فإن الدين يضيع.









وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أنه في حال نص الشرع على لفظ معين لا يجوز الخروج عنه حتى لا نسامح في أمور ويضيع الدين، وتعتبر بدعة من يخرج عن دين الله ويزايد في جمل أو ألفاظ ثابتة بتجويد معين.









وتابع أن كل من لا يأذن به الله فهو بدعة وهي طريقة في الدين مبتكرة، يقصد بها مضاهاة الأحكام الشرعية.







