AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

يعملوها العيال .. مصرع شاب في مشاجرة مع ابن عمه

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:48 م
جثة
جثة
Advertisements
محمد الطحاوي

تمكن رجال مباحث مركز شرطة الزقازيق برئاسة المقدم أحمد متولي رئيس مباحث المركز من ضبط شاب متهم بقتل ابن عمه بطلق خرطوش بقرية بردين، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

 

 تم التحفظ علي جثمان القتيل بمشرحة المستشفى العام، وإخطار النيابة العامة بمركز الزقازيق والتى قررت إنتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة ، وصرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.


اقرأ ايضا: إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بالشوم والعصيّ فى قنا


فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية ، إخطارا من العميد عمرو رؤوف ، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من نقطة شرطة بردين يفيد وقوع مشاجرة بشارع أبو حمد بالقرية، بين أبناء عمومة، بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة.

 

فيما تبين مصرع " أحمد ع" 26 يعمل بورشة حدادة، على يد ابن  عمه" أ ح" عامل، عقب إصابته برش خرطوش، ولاذا المتهم بالفرار قبل أن يتم القبض عليه.

 

تم التحفظ علي المتهم وإحالته الي النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

3 حوادث قتل خلال 24 ساعة.. نجار وشقيقه ينهيان حياة شقيقين وطفل في الخانكة.. وأب يطعن ابنه أمام منزله بالمطرية.. ومصرع عجوز تدخل لفض مشاجرة بالدقهلية

مصرع شاب طعنا بسكين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بـ المحلة الكبرى

يحدث في الشرقية.. تجديد حبس 30 متهما في واقعة حرق منزل بقرية تليجة

مصرع شاب خلال مشاجرة بين عائلتين في الدقهلية

جرائم القتل في الشرقية عرض مستمر.. زوج يقتل زوجته لتأخرها في إعداد الطعام وميكانيكي يقتل كهربائيا لخلافات الجيرة

مصرع مسن في مشاجرة بسبب طائرة ورقية ونيابة أبوحماد تقرر تشريح الجثة

ترشيحاتنا

بعد إصابة مدير حميات دمنهور.. سر عودة كورونا مرة أخرى بأعراض أشد

اشتري ولا أبيع.. شعبة الذهب تكشف مستقبل أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة القادمة

صدى البلد داخل منزل آخر الضباط الأحرار فى القليوبية.. الحسينى أبو عرب تاريخ من عطاء لم ينقطع.. ووهب حياته للعمل الخيرى.. فيديو وصور

استئصال المرارة.. الملك سلمان يجري جراحة ناجحة

فرحة العيد.. تفاصيل صرف معاشات أغسطس «إعرف موعدك على حسب مرتبك»

تضلل العالم بأكاذيب حول مصر.. خبير مائي يفضح أثيوبيا: تمتلك 13 سدا وعشرات الأنهار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. الأجسام المضادة تقل بشكل سريع للإصابة الخفيفة بكورونا.. هنا الزاهد تتألق بإطلالة مثيرة للجدل

سعر ومواصفات اودي audi q3 Sportback في مصر .. صور

بسبب خطأ أثناء قيادة سيارتها.. سيدة تكتشف إصابتها بورم في المخ.. تفاصيل