يعملوها العيال .. مصرع شاب في مشاجرة مع ابن عمه

تمكن رجال مباحث مركز شرطة الزقازيق برئاسة المقدم أحمد متولي رئيس مباحث المركز من ضبط شاب متهم بقتل ابن عمه بطلق خرطوش بقرية بردين، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تم التحفظ علي جثمان القتيل بمشرحة المستشفى العام، وإخطار النيابة العامة بمركز الزقازيق والتى قررت إنتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة ، وصرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.





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فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية ، إخطارا من العميد عمرو رؤوف ، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من نقطة شرطة بردين يفيد وقوع مشاجرة بشارع أبو حمد بالقرية، بين أبناء عمومة، بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة.

فيما تبين مصرع " أحمد ع" 26 يعمل بورشة حدادة، على يد ابن عمه" أ ح" عامل، عقب إصابته برش خرطوش، ولاذا المتهم بالفرار قبل أن يتم القبض عليه.

تم التحفظ علي المتهم وإحالته الي النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة.