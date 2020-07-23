خالد الجندي: تراب بيادة جنود بئر العبد أعلى مائة مرة من التراب على وجه أى ساجد.. فيديو

أشاد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ببسالة وبطولات شهداء الوطن فى بئر العبد الذين تصدوا للإرهابيين المجرمين ممن يتاجرون بالدين.



وتابع خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "DMC"، اليوم الخميس: "المجرمون الخونة المارقين تجار الأديان التراب اللى على بيادة جنود بئر العبد أعلى مائة مرة من التراب اللى على وجه أى ساجد بين يدى الله عز وجل فى هذا الوقت".





وأضاف الجندى، أن مهمة العلماء فى تجديد الخطاب الدينى فى إعمار الدنيا، وتابع:" تفهم ابنك أن التراب اللى على وشه وهو ساجد بين يدى الله سبحانه وتعالى لا تساوى ذرة تراب على بيادة عسكرى جندى فى بئر العبد".





وقال الشيخ رمضان عفيفى، الداعية الإسلامى، ان ما نحن فيه من نعم الأمن والأمان، وجيش وشرطة يضحون بالغالى والنفيس من أجل حماية تراب الوطن، يتطلب منا الشكر لله فى كل وقت، على هذه النعم، خاصة لما نشهده من حولنا من خطف البلد وتمزيقها.





واستشهد بقوله تعالى "أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِين".

