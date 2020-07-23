القصة الكاملة لحبس رئيس جامعة سوهاج وعزله من منصبه





وجاء نص البيان الصادر: " تابعنا ما تم تناوله بشأن موضوع الحكم الصادر ضد رئيس جامعة سوهاج، ولكن تلاحظ، عدم الدقة في طريقة التناول، تؤكد الجامعة على احترام كافة أحكام القضاء والالتزام بعدم التعقيب عليها".





وأشار البيان انه صدر قرار من محافظة سوهاج بتخصيص قطعة أرض مساحتها سبعة أفدنة بالقرار رقم 503 لسنة 2007، لجامعة سوهاج لبناء مدينة جامعية عليها وبعض المنشآت الخدمية الاخرى.









واصدرت المحافظة والجهات المعنية رخصة لقطعة الأرض المشار اليها، وبناء عليه اتخذت الجامعة الإجراءات اللازمة والشروع فى بناء الأرض لرفع العبء عن كاهل العديد من الأسر وزيادة القدرة الاستيعابية للمدن الجامعية وبذل اقصى جهد لتوفير سبل الراحة لهم ما ينعكس على جودة التعليم الجامعي، جري طرح مناقصة لإقامة المدينة الجامعية على مساحة الأرض المخصصة لإنشاء المدينة الجامعية .





فى غضون عام 2019 صدر حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار التخصيص الصادر من محافظة سوهاج للجامعة وهو حكم واجب النفاذ من ناحية ومن ناحية أخرى جرى الطعن عليه من الجامعة وهيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الادارية العليا وننتظر ايقاف تنفيذه في وقت قريب من دائرة فحص الطعون





أقام المدعى الذى صدر له الحكم المشار اليه جنحة عدم تنفيذ الحكم القضائي أمام محكمة جنح قسم ثان سوهاج ضد رئيس الجامعة، ولم يٌمثل فيه بشخصه ولم يحضر عنه محام موكل منه وصدر الحكم بالحبس والعزل من الوظيفة وهو حكم اول درجة ومشمول بإيقاف التنفيذ بصفة مؤقتة









واكد البيان انه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة للطعن على الحكم الصادر ضد رئيس الجامعة على النحو الذى رسمه القانون في هذا الشأن









وأصدرت محكمة جنح سوهاج، برئاسة المستشار مصطفى محمود فراج، حكمها على رئيس جامعة سوهاج، بحبسه لمدة عام مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتا، وعزله من وظيفته كرئيس لجامعة سوهاج.









كما ألزمت المحكمة المتهم بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وألزمته بأتعاب المحاماة لعدم تنفيذه حكما قضائيا صادرا عن محكمة القضاء الإداري.









يذكر أن شخصين تقدما بدعوى قضائية في محكمة القضاء الإداري بسوهاج، ضد رئيس جامعة سوهاج لوقف الأعمال التي تجري من قبل جامعة سوهاج على قطعة أرض ملكهما، حيث تم تخصيص الأرض للجامعة رغم ملكيتهما لها وأصدرت المحكمة قرارها بوقف أعمال البناء على الأرض ملك المدعيين.









وتم إنذار رئيس الجامعة على يد محضر لتنفيذ الحكم الصادر، وتم تسليم الإنذار إلى ابنة رئيس الجامعة في منزله، لكنه لم يلتزم بالحكم الصادر، وتم رفع دعوى في محكمة الجنح وتم إعلان رئيس الجامعة بموعد القضية.









وقضت المحكمة حضوريا بحبس الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم شرف، رئيس جامعة سوهاج، سنة مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا، والعزل من وظيفته كرئيس لجامعة سوهاج، وأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وألزمته بأتعاب المحاماة لعدم تنفيذه الحكم القضائي الصادر في القضية رقم 7897 لسنة 4 ق الصادر من مجلس الدولة "محكمة القضاء الإداري".









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