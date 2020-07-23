رمضان عبدالمعز: النبي محمد أول من وضع أسس الدولة وقوانينها.. فيديو

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، إن النبى محمد صلى الله عليه وسلم، أول من وضع أسس بناء الدولة، وذلك بعد غزوة بدر فوضع قوانين لتصريف الغنائم بعدما كان يأخذ كل جندى ما يجده أمامه فى الحرب.





وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "فدين الله مبنى على ثوابت، مثل الزكاة والصلاة والصوم والحج، والشهادة، وهذا لا يجوز التغيير فيه، وإنما هناك أمورا متغيرة يجوز التغيير فيها بما يتوافق مع شرع الله".







و يتسع مفهوم المواطنة لتحقيق جميع جوانب العدالة الشاملة بين المواطنين جميعًا، بعدم التفرقة بينهم على أساس الدين , أو اللون , أو الجنس ، أو العرق ، أو المذهب، وضرورة إعطاء المرأة حقها كاملًا غير منقوص ، وهو ما يحققه الفهم الصحيح لنصوص القرآن والسنة.





ويعتبر الحفاظ على الوطن من أهم المقاصد العامة للتشريع ، مشددا على ضرورة احترام عقد المواطنة بين المواطن والدولة سواء أكان المسلم في دولة ذات أغلبية مسلمة أم في دولة ذات أغلبية غير مسلمة.