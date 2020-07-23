قرارات جديدة فى الكويت.. رفع ساعات الحظر وفتح المنتجعات وصلاة العيد فى المساجد

أطل الناطق الرسمى بأسم مجلس الوزراء الكويتى اليوم الخميس على الشعب الكويتى بجملة من قرارات الإنفراجة التى طالما انتظروها منذ الإغلاق التام على خلفية جائحة فيروس كورونا فى وقت بادرت فيه دول عربية أخري بالفتح تدريجيا منذ شهر مضى.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم أهم القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته والتي شملت ما يلي:

قرر مجلس الوزراء الانتقال إلى المرحلة الثالثة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية اعتبارا من 28 يوليو الجاري وتشمل :-

- استقبال مقار العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص أقل من 50% من العاملين الي جانب زيارات دور الرعاية ، واعادة استئناف العمل في الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية ، وسيارات الاجرة مع السماح لراكب واحد .

كما قرر مجلس الوزراء تعديل مواعيد الحظر الجزئي اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 يوليو 2020 من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 3 فجرًا، على أن يتم مراجعة القرار في أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.

كما قرر المجلس رفع العزل عن منطقة الفروانية اعتبارا من الساعة 5 فجر يوم الاحد المقبل.

كذلك وافق مجلس الوزراء على اقامة صلاة عيد الأضحى في جميع مساجد الدولة ومصليات العيد الخارجية التي تحددها وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية، مع الالتزام بتطبيق اشتراطات وزارة الصحة بهذا الشأن.

كذلك، قرر مجلس الوزراء الآتي:

-إغلاق أسواق بيع الأغنام خلال اليوم الأول من عيد الأضحى الموافق يوم الجمعة بتاريخ 31/7/2020

-استخدام نظام حجز المواعيد لذبح الأضاحي بالمسالخ.