AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قرارات جديدة فى الكويت.. رفع ساعات الحظر وفتح المنتجعات وصلاة العيد فى المساجد

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:30 م
دولة الكويت
دولة الكويت
Advertisements
ميـــس رضــا

أطل الناطق الرسمى بأسم مجلس الوزراء الكويتى اليوم الخميس على الشعب الكويتى بجملة من قرارات الإنفراجة التى طالما انتظروها منذ الإغلاق التام على خلفية جائحة فيروس كورونا فى وقت بادرت فيه دول عربية أخري بالفتح تدريجيا منذ شهر مضى.

 

وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم أهم القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته والتي شملت ما يلي:

 

 قرر مجلس الوزراء الانتقال إلى المرحلة الثالثة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية اعتبارا من 28 يوليو الجاري وتشمل :-

 

-  استقبال مقار العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص أقل من 50% من العاملين الي جانب زيارات دور الرعاية ، واعادة استئناف العمل في الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية ، وسيارات الاجرة مع السماح لراكب واحد .

 

 كما قرر مجلس الوزراء تعديل مواعيد الحظر الجزئي اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 يوليو 2020  من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 3 فجرًا، على أن يتم مراجعة القرار في أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.

 

كما قرر المجلس رفع العزل عن منطقة الفروانية اعتبارا من الساعة 5 فجر يوم الاحد المقبل.

 

كذلك وافق مجلس الوزراء على اقامة صلاة عيد الأضحى في جميع مساجد الدولة ومصليات العيد الخارجية التي تحددها وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية، مع الالتزام بتطبيق اشتراطات وزارة الصحة بهذا الشأن.

 

كذلك، قرر مجلس الوزراء الآتي:

 

-إغلاق أسواق بيع الأغنام خلال اليوم الأول من عيد الأضحى الموافق يوم الجمعة بتاريخ 31/7/2020

 

-استخدام نظام حجز المواعيد لذبح الأضاحي بالمسالخ.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كم يبقى على عيد الأضحى 2020.. تعرف عليه باليوم والساعة

متى عيد الاضحى 2020 فى مصر ؟.. العيد الكبير آخر الشهر

كم باقي على عيد الاضحى 2020 ؟.. الجمعة أول أيام العيد

متى عيد الأضحى 2020 وموعد وقفة عرفات؟

موعد عيد الاضحي 2020 .. الإفتاء تحدد أول أيام العيد الكبير

9 مجازر لذبح الأضاحي بالمجان في مطروح

ترشيحاتنا

مصادر: إصابة حمدي فتحي لاعب الأهلي بفيروس كورونا

تضلل العالم بأكاذيب حول مصر.. خبير مائي يفضح أثيوبيا: تمتلك 13 سدا وعشرات الأنهار

بعد حبس محمد وزيري.. تعرف كيف تحولت قصة حبه لـ هيفاء وهبي إلى ساحات المحاكم

خاص.. سموحة يكشف حقيقة إلغاء ودية الأهلي بعد إصابة حمدي فتحي بـ كورونا

بعد انتشار صور منة عرفة.. طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر في المنزل

أزارو يعلن مفاجأة بشأن علاقته بالأهلي والاتفاق السعودي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتشار صور منة عرفة.. طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر في المنزل

بالفوسفوري الجرئ .. جوهرة تبرز أنوثتها فى إطلالة لافتة

بدل القهوة الساخنة.. طريقة تحضير كافيه لاتيه مثلج