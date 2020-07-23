عمرو دياب وطارق العريان في عمل فني قريبا.. تفاصيل

نشر المنتج موسى عيسى صورة تجمعه بالهضبة عمرو دياب والمخرج طارق العريان وعلق عليها : قريبا، مما زاد من حماس جمهور الهضبة للعمل المرتقب.









وكان قد تصدر الفنان عمرو دياب ، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تسريب مقطع من أحدث أعماله الفنية بـ شارع المعز.









وظهر عمرو دياب في الفيديو بملابس كاجوال، بينما يلتزم طاقم التصوير بارتداء الكمامات من أجل تفادي العدوى بفيروس كورونا.







