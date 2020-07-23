AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عمرو دياب وطارق العريان في عمل فني قريبا.. تفاصيل

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:49 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة
نشر المنتج موسى عيسى صورة تجمعه بالهضبة عمرو دياب والمخرج طارق العريان وعلق عليها : قريبا، مما زاد من حماس جمهور الهضبة للعمل المرتقب.


وكان قد تصدر الفنان عمرو دياب، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تسريب مقطع من أحدث أعماله الفنية بـ شارع المعز.


وظهر عمرو دياب في الفيديو بملابس كاجوال، بينما يلتزم طاقم التصوير بارتداء الكمامات من أجل تفادي العدوى بفيروس كورونا. 


وكانت آخر حفلات عمرو دياب شهر فبراير الماضي في مركز المنارة بالتجمع الخامس، والتي تزامنت مع الاحتفال بطرح ألبومه الأخير "سهران".
عمرو دياب وطارق العريان في عمل فني قريبا.. تفاصيل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تصدره آبل ميوزك .. هذا ما حققته أغنية زي مانتي لـ عمرو دياب

وحشتنا الحفلات .. عمرو دياب يتصدر تريند تويتر

في أول ظهور له بعد جائحة كورونا.. شاهد عمرو دياب يصور عملا فنيا جديدا

بعد تسريب مقطع من أحدث أعماله.. الجمهور يطارد عمرو دياب

ترشيحاتنا

منح المالك 40% والمستأجر 60% من قيمة الشقة عند تغيير العقد.. مشروع قانون للإيجار القديم

وقفة احتجاجية في السودان بسبب سد النهضة

بدونها تبطل الفريضة.. علي جمعة: 6 أركان رئيسية للحج

التنمية المحلية: 250 ألف جنيه للتصالح في مخالفات البناء بعواصم المحافظات

مصادر: إصابة حمدي فتحي لاعب الأهلي بفيروس كورونا

بسبب خطأ أثناء قيادة سيارتها.. سيدة تكتشف إصابتها بورم في المخ.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الذهبي المكشوف .. إيمان العاصي تتألق بإطلالة ناعمة

من نوفمبر 1955 إلى يوليو 1952.. كيف لعبت الأحداث السياسية دورًا في تقديم موعد قيام الثورة؟

بـ فستان قصير.. شمس الكويتية تفاجئ متابعيها في أحدث ظهور