تعديل جديد لـ مرسيدس x-class يخطف الأنفاس بشراسته.. صور

أعلنت شركة Carlex Design المتخصصة بتعديل السيارات الفخمة بعمل تعديلات على سيارة مرسيدس X-Class، سواءً عن طريق زيادة فخامتها أو صلابتها أو غير ذلك، حيث ستقوم الشركة بتحويل البيك أب إلى وحش بـ 6 عجلات، وستطلق على النسخة المُعدلة اسم “X-Class Exy 6x6” الاختبارية، وأوضحت الشركة Carlex Design أنها ستزيد من مساحة صندوق التخزين مع إضافة ممتص صدمات أعرض.





ويتم تعديلات كبيرة على مقدمة السيارة وذلك بإضافة مآخذ هواء ضخمة على الزوايا ورافعة في الأمام، كما نرى مأخذ هواء مميز على غطاء المحرك مما قد يشير إلى تعزيز الأداء، وحصلت البيك أب أيضًا على شريط إضاءة LED على السقف ودرجات جانبية لتسهيل الدخول إلى السيارة المرتفعة.





وقامت الشركة بتزويد طول السيارة لتتمكن من إضافة المحور الثالث، كما زودت البيك أب بعجلات ضخمة مخصصة للطرق الوعرة، وكذلك الرفارف الاستثنائية، وتتزين X-Class بعلامة X كبيرة على الباب الخلفي وأسفل منه نجد ممتص الصدمات الجديد المزود بمنافذ العادم المدمج.



