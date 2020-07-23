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رياضة

مستقبل أحمد الشيخ في الأهلي

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:51 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
ما بين الرغبة في الرحيل والبقاء في «عز» الأهلي، يقف أحمد الشيخ الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء حائرًا في استاد مختار التتش.

وكشفت مصادر خاصة أن أحمد الشيخ تلقى عرضًا من بيراميدز للرحيل بشكل نهائي بمقابل مادي يفوق ما يحصل عليه في القلعة الحمراء، ولكن اللاعب اصطدم برغبة مسئولي القلعة الحمراء في عدم التخلي عنه بشكل نهائي.

وقالت المصادر إن اللاعب حائر في الأساس ما بين أموال بيراميدز والشهرة التي يلقاها داخل الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة وديًّا مساء غدٍ الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة، في أولى تجارب الفريق الودية بعد فترة التوقف استعدادًا لبطولة الدوري وردوري أبطال أفريقيا.
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