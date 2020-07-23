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فن

شو اشتقت لهل الأجواء.. مريام فارس تنشر فيديو جديدا عبر إنستجرام

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:18 م
ميريام فارس
ميريام فارس
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شيماء عبد السلام
شاركت الفنانة مريام فارس جمهورها فيديو جديدا على حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مريام فارس فى الفيديو من إحدى حفلاتها وهى ترقص على إحدى أغنياتها.

وعلقت على الصورة قائلة: "شو اشتقت لهل الأجواء".


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يذكر أن آخر أعمال مريام فارس، أغنية "قومي" باللهجة الخليجية، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا.

وكانت مريام فارس أحيت حفلا غنائيا ضمن فعاليات "شتاء الرياض" المقام في المملكة العربية السعودية، وتألقت بأغنية حبيبي سعودي، التي طرحتها من خلال فيديو كليب فى الفترة الأخيرة وحازت على مشاهدات كثيرة.

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