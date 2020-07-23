حمدي رزق: الرئيس السيسي صاحب فضل ويعلم قيمة رموز ثورة 23 يوليو.. فيديو





وأضاف رزق خلال تقديمه برنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رد إعتبار الرئيس الراحل محمد نجيب وأبسط مثال على ذلك قاعدة "محمد نجيب" العسكرية.





وتابع مقدم برنامج نظرة أن الرئيس السيسي يقدر قيمة تجربة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر العظيمة، الذي نال به حب المصريين والفلاحين والفقراء والعمال.





واشار رزق إلى أن من يكره الزعيم جمال عبد الناصر هم الإخوان والتابعون فأما المصريون الوطنيون يحبون ناصر.

قال الإعلامي حمدي رزق أنه لا يعرف الفضل إلا أهل الفضل والرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب فضل لأنه يعرف قيمة الرموز التاريخية التي قامت بثورة 23 يوليو.