AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حمدي رزق: الرئيس السيسي صاحب فضل ويعلم قيمة رموز ثورة 23 يوليو.. فيديو

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:03 م
الإعلامي حمدي رزق
الإعلامي حمدي رزق
Advertisements
محمود محسن
قال الإعلامي حمدي رزق أنه لا يعرف الفضل إلا أهل الفضل والرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب فضل لأنه يعرف قيمة الرموز التاريخية التي قامت بثورة 23 يوليو.

وأضاف رزق خلال تقديمه برنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رد إعتبار الرئيس الراحل محمد نجيب وأبسط مثال على ذلك قاعدة "محمد نجيب" العسكرية.

وتابع مقدم برنامج نظرة أن الرئيس السيسي يقدر قيمة تجربة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر العظيمة، الذي نال به حب المصريين والفلاحين والفقراء والعمال.

واشار رزق إلى أن من يكره الزعيم جمال عبد الناصر هم الإخوان والتابعون فأما المصريون الوطنيون يحبون ناصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برغش: السيسي هرم القيم النبيلة.. وأول قيمة للفلاح في عهد جمال عبد الناصر.. فيديو

ترشيحاتنا

فرحة العيد.. تفاصيل صرف معاشات أغسطس «إعرف موعدك على حسب مرتبك»

خاص.. سموحة يكشف حقيقة إلغاء ودية الأهلي بعد إصابة حمدي فتحي بـ كورونا

هنا الزاهد: البيوت لا تبنى بمال الزوج.. واحمد فهمي يرد

بعد انتشار صور منة عرفة.. طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر في المنزل

انخفاض كبير .. الصحة تعلن تفاصيل وفيات كورونا اليوم

تركيا تقرر وقف توزيع معدات الوقاية المجانية على الأطباء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل عيد الأضحى .. أسرع طريقة لـ تنظيف الفشة

فيروس كورونا ينهي حياة شقيقين في 11 يوما .. تفاصيل

بـ حذاء تايجر.. رزان مغربي تبهر متابعيها بإطلالة سوداء