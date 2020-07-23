زيادة الاستثمارات إلى 30 مليون جنيه.. 7 شركات جديدة تلتحق ببرنامج "ازدهار" المقدم من غرفة الصناعات الغذائية

حققت 7 شركات مصرية نجاحات كبرى فى التصنيع الغذائى وإنتاج العصائر والعسل والتمور والمربات ومنتجات الألبان فى السوق المحلى والعالمى ، بعد التحاقها ببرنامج "ازدهار"، لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقطاع الصناعات الغذائية.





وقال المهندس أمجد زهران ، رئيس شركة بيرد سكيرج، إن برنامج ازدهار لتطوير المشروعات الذى تنفذه غرفة الصناعات الغذائية بالتعاون مع الوكالة الألمانية " Giz" تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة ساهم بشكل فعال فى تقييم أداء الشركة بعد 3 سنوات من الاشتراك به، ووضع خطة علمية لتطوير منتجات المربات والعصائر والصلصة، كما ساعد فى تطوير منتجات الشركة من الصوصات المميزة ، لافتا إلى أن البرنامج عمل على تطوير أداء العمالة بالشركات وفتح أسواق جديدة فى الأسواق العالمية، إضافة للمشاركة بمنتجات الشركة فى المعارض الدولية والتى تصل الى 25 منتجا غذائيا فائق الجودة .





وأضاف مصطفى محمد نشأت مؤسس شركة رحيق العسل ، أن برنامج ازدهار ساعد الشركة على تطوير منتجاتها الغذائية وحصولها على المركز الثانى عالميا فى إنتاج العسل عام 2019 ، لافتا الى ان برنامج "ازدهار" عمل على مساندة الشركة فى طرح منتاجتها من العسل بشكل جديد وعلامة تجارية جديدة هى "رحيق العسل " بالاسواق المحلية وبجودة عالية جدا .





وأوضح سيد شيخون ، صاحب شركة القبيصى لعصائر الفاكهة ، أن البرنامج دعم منتجات الشركة فى اسواق العالم وقام بعمل دراسات تسويقية للمنافسة فى أسواق أوروبا وأمريكا ، إضافة للمشاركة بمنتجات العصائر والمركزات فى معارض الصناعات الغذائية الدولية ، لافتا إلى أن خبراء البرنامج وضعوا خطة علمية لاستخدام أفضل طرق لتخزين الفاكة والعصائر والمركزات الطازجة ، وتصديرها للأسواق العالمية وساهم فى زيادة استثمارات الشركة الى 30 مليون جنيه بالاضافة لتطوير اداء العاملين فى المصانع ورفع درجة كفاءة الأداء على الأجهزة و طرق الإنتاج الحديث.





وأشار هيثم عبد الحميد مدير شركة الوادى للتمور، إلى أن خبراء برنامج " ازدهار" ، ركزوا فى دراستهم لمنتجات المصنع من التمور عالية الجودة على ضرورة الاتجاه الى الصناعات التحولية على منتجات التمور ، والتى تتهافت عليها الاسواق العالمية ، بالاضافة لوضع خطة لتطوير أداء العاملين ، وتسويق المنتجات الجديدة من التمور سواء بالسوق المحلى أو العالمي، لافتا إلى أن الشركة تصدر منتجاتها لدول شرق آسيا ومعظم الدول الاوروبية وبعض الدول الافريقية .





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