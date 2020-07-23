مديرة ازدهار: 7 ملايين عامل بقطاع التصنيع الغذائي.. و3.2 مليار دولار صادرات سنوية

نجحت ١٠٠ شركة مصرية للصناعات الغذائية فى تحقيق معدلات نمو كبرى ، بعد التحاقها ببرنامج ازدهار الذى تنفذه غرفة الصناعات الغذائية بالتعاون مع الوكالة الالمانية "Giz" برعاية وزارة التجارة والصناعة .



وقالت داليا عبد الله ، مديرة مشروع ازدهار ، إن البرنامج يهدف لدعم الصناعات المصرية بشكل عام وخاصة العاملة بقطاع التصنيع الغذائى ، الذى يساهم فى الناتج المحلى المصرى بنسبة ١١% ، كما يعمل به ٧ مليون عامل وتتجاوز صادراته ٣.٢ مليار دولار سنويا ، مشيرة الى ان البرنامج تنفذه غرفة الصناعات الغذائية المصرية بالتنسيق مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولى برعاية وزارة التجارة والصناعة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالصناعات الغذائية لتطوير منتجاتها ورفع كفاءة العاملين بها وزيادة قوة منافستها بالاسواق المحلية والعالمية اضافة للمشاركة فى معارض الصناعات الغذائية والقضاء على المشاكل التى تعوق زيادة نموها .



وأضاف محمود بسيونى ، المدير التنفيذى للصناعات الغذائية ، أن برنامج ازدهار، نجح فى مساعدة ١٠٠ شركة مصرية تعمل فى قطاع الصناعات الغذائية ، على تطوير منتجاتها وفتح اسواق جديدة لتصدير منتجاتها ، اضافة لرفع كفاءة العاملين بالمصانع ، لافتا الى ان البرنامج يضع معايير للشركات المشاركة اهمها ان يكون مضى عامين على انتاجها وان تكون مبيعات التصنيع لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن ٥٠ مليون ، بالاضافة لتحقيق ارباح تتراوح من ٢٠ الى ٢٥ % سنويا .



https://www.youtube.com/watch?v=EOjlSKvGDpg