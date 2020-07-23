سعد لمجرد يتجاوز الـ 14 مليون مشاهدة بأغنية عدى الكلام

حققت أغنية عدى الكلام لـ الفنان سعد لمجرد ، 14 مليونا و209 آلاف مشاهدة، مقتربة من 15 مليونا، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 15 يوليو الجاري.





وتصدرت أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد ، التي كتب كلماتها أمير طعيمة ولحنها عزيز الشافعى وقام بالتوزيع الموسيقي توما، قائمة التوب 5 على تطبيق انغامي فى مصر والمغرب.





واحتفالا بطرح الأغنية وتصدرها قائمة التوب 5 على انغامي قام سعد لمجرد بمشاركتها مع متابعيه عبر ستورى انستجرام انغامي وعبر من خلاله عن حبه وشكره لمنصة انغامي.





وتقول كلمات أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد: «شكله مش موضوع بسيط .. فيه غدر وفيه حوارات .. ده أنا بسهر بالساعات .. كل ده بيحصل أوام».





«حاسس إني كده إبتديت .. أبقي رومانسي و ضعیف .. ليه نومي بقي خفيف .. كنت لما بنام بنام الجمال عدي الكلام .. تضحكي لي وتاخدي كام».





«أدفع العمر اللي جاي .. بس و تردي السلام .. مش بأفور صدقيني .. حس بيا كلميني .. حتي لو موضوع غريب .. اللي طالبه تفهميني»





«ده أنا و الله إبن ناس .. مش بعاكس م الأساس .. هتقوليلي ده اندفاع .. يمكن تستغربيني .. أوعي تمشي و تسيبيني .. قبل ما أخلص كلام».





أغنية "عدى الكلام" كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.