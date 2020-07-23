أفنان جمال: سعيدة بتدريب مدحت العدل وسوسن بدر وأتمنى العمل مع يسرا

كشفت الفنانة أفنان جمال ، عن استفادتها بالالتحاق بورشة سوسن بدر قائلة "هي سيدة رائعة وكانت تعاملني على أنني ابنتها وتعلمت على يديها كيفية إتقان اللغة العربية ومخارج الحروف واستفادت كثيرا من الحكايات والمواقف التي حكت عنها في حياتها العملية أو الشخصية".





وأضافت أفنان جمال ، "كما استفدت أيضا من ورشة السيناريو لدكتور مدحت العدل لأن دكتور مدحت يهتم بالشخصيات وتفاصيلها وتاريخها وتعلمت منه كل ما هو جديد ودائما ما كان يقول لي (الممثلة) وهذا شرف كبير وأتمنى أن أعمل قريبا مع شركة العدل جروب و دكتور مدحت وعدني بذلك".





وكشفت أفنان هواياتها وقالت "الرسم هوايتي المفضلة منذ الصغر، وفي فترة من الفترات كنت محترفة في الرسم وكنت أقوم بالرسم بالفحم والزيت والرصاص وحاليا مازلت أرسم لكن كهواية وليس احترافا".





وتابعت "حاليا أضع كل تركيزي في التمثيل وقررت أني أقوم بتأجيل دراستي الجامعية لفترة حتى أصب تركيزي على التمثيل".





وتمنت أفنان جمال العمل مع المؤلف أيمن سلامة والمخرج محمد سامي والمخرجة كاملة أبو زكري والمخرج محمد العدل والمخرج رؤوف عبد العزيز.





أما عن النجوم المفضلين فقالت "أشاهد يسرا دائما ما تبهرني بالأداء السهل الممتنع وأتمنى العمل معها وأيضا نيللي كريم ممثلة رائعة وتبهرني بأدائها وتشخيصها للأدوار باحترافية كبيرة".





وأضافت " دنيا سمير غانم أيضا من الفنانات المفضلات بالنسبة لي ولديها موهبة كبيرة للغايه، وكذلك الفنانة ريهام عبد الغفور التي كان لدي شرف مقابلتها وشجعتني كثيرا على الاستمرار.