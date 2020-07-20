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فن

أفنان جمال: تقليدي لـ سعاد حسني نال إعجاب علي بدرخان

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:06 م
افنان جمال
افنان جمال
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سعيد فراج
كشفت الفنانة الواعدة أفنان جمال، عن بدايتها مع ورش التمثيل عندما كانت طالبة في كلية الحقوق.

وقالت إن "الموضوع بدأ عندما التحقت بكلية الحقوق ولم أشعر بالسعادة في البداية وكنت أريد تقديم شيء مختلف بعيدا عن مجال دراستي ووقتها رأيت إعلان ورشة تمثيل للدكتور علي بدرخان فقررت أن أذهب وأخوض التجربة".

وأضافت: "كانت لدي رهبة في البداية، قدمت مشهد من فيلم الزوجة الثانية، ومشهد لفاطمة التي أدت دورها الفنانة سعاد حسني، وقامت به بطريقة مختلفة".

وتابعت "المشهد حظي على إعجاب دكتور علي بدرخان خاصة أنني لم أقلد سعاد حسني، وحصلت على إعجابه بعد هذا المشهد وبعد ذلك قررت أن أركز في الأمر".

وواصلت حديثها "التحقت بورشة مروة جبريل بعد ذلك ونجحت كثيرا في تدريبي وبعد ذلك التحقت بورشة الدكتورة إيمان يونس حتى أتعلم كيفية ضبط صوتي وبعد ذلك درست مع فيدرا وتعرفت من خلالها على مدارس التمثيل المختلفة وهي مايزنر وأدلر ولابان وستانسلافسكي".
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