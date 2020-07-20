أفنان جمال: تقليدي لـ سعاد حسني نال إعجاب علي بدرخان

كشفت الفنانة الواعدة أفنان جمال، عن بدايتها مع ورش التمثيل عندما كانت طالبة في كلية الحقوق.





وقالت إن "الموضوع بدأ عندما التحقت بكلية الحقوق ولم أشعر بالسعادة في البداية وكنت أريد تقديم شيء مختلف بعيدا عن مجال دراستي ووقتها رأيت إعلان ورشة تمثيل للدكتور علي بدرخان فقررت أن أذهب وأخوض التجربة".





وأضافت: "كانت لدي رهبة في البداية، قدمت مشهد من فيلم الزوجة الثانية، ومشهد لفاطمة التي أدت دورها الفنانة سعاد حسني، وقامت به بطريقة مختلفة".





وتابعت "المشهد حظي على إعجاب دكتور علي بدرخان خاصة أنني لم أقلد سعاد حسني، وحصلت على إعجابه بعد هذا المشهد وبعد ذلك قررت أن أركز في الأمر".



