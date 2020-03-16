صناعة الفيلم لـ علي بدرخان .. إصدار جديد هيئة الكتاب

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة د.هيثم الحاج علي، كتابا جديدا تحت عنوان صناعة الفيلم، تأليف على بدرخان والكتاب صادر فى ثلاثة أجزاء الأول منها يتناول "كتابة القصة والسيناريو" ، والثانى يدور حول الإخراج والمونتاج ،وأما الثالث عن "التمثيل للسينما والفيديو".





ويضع الكتاب الأول، أسس فن وقواعد كتابة القصة والسيناريو لمن يريد أن يصبح كاتب سيناريو وللدارسين لفنون السينما والفيديو ، كما يستفيد منه من يمارس كتابة القصة والسيناريو وقد يساعد المخرجين أيضا على القراءة الواعية للسيناريو، ومهمة كاتب السيناريو تقديم دراما جيدة للشاشة تخضع لمعايير ومفاهيم صناعة السينما والتلفزيون وتنبع من خصائص وجماليات الوسيط الذى نقدم العمل من خلاله وعلينا الإلمام بقواعد وأسس البناء الدرامى وتطويعها لتناسب حرفيات وتقنيات هذا الوسيط.





وأما الكتاب الثانى الإخراج والمونتاج فقد تم إعداده بعد الدراسة والاطلاع على العديد من الكتب والمراجع ومن واقع التجربة العملية إضافة إلى المشاهدة والتحليل لكثير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية ولقد حجم الكتاب فى إطار مرن يمكن تطبيقه وتم التركيز على المعلومات الضرورية وتقديمها بطريقة واضح مباشرة حتى يتمكن الدارسون من فهم المبادئ الأساسية لفن السينما وتقنياتها فهو يساعد الدارسين ويرشدهم لفهم أعمق لفن الإخراج السينمائى كما يمكن استخدامه كدليل يدوى يساعد على تنفيذ مشاريع أفلامهم بصورة أدق حرفية وأكثر اكتمالا.



