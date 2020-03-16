AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

صناعة الفيلم لـ علي بدرخان .. إصدار جديد هيئة الكتاب

الإثنين 16/مارس/2020 - 05:01 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة د.هيثم الحاج علي، كتابا جديدا تحت عنوان صناعة الفيلم، تأليف على بدرخان والكتاب صادر فى ثلاثة أجزاء الأول منها يتناول "كتابة القصة والسيناريو" ، والثانى يدور حول الإخراج والمونتاج ،وأما الثالث عن "التمثيل للسينما والفيديو".

ويضع الكتاب الأول، أسس فن وقواعد كتابة القصة والسيناريو لمن يريد أن يصبح كاتب سيناريو وللدارسين لفنون السينما والفيديو ، كما يستفيد منه من يمارس كتابة القصة والسيناريو وقد يساعد المخرجين أيضا على القراءة الواعية للسيناريو، ومهمة كاتب السيناريو تقديم دراما جيدة للشاشة تخضع لمعايير ومفاهيم صناعة السينما والتلفزيون وتنبع من خصائص وجماليات الوسيط الذى نقدم العمل من خلاله وعلينا الإلمام بقواعد وأسس البناء الدرامى وتطويعها لتناسب حرفيات وتقنيات هذا الوسيط.

وأما الكتاب الثانى الإخراج والمونتاج فقد تم إعداده بعد الدراسة والاطلاع على العديد من الكتب والمراجع ومن واقع التجربة العملية إضافة إلى المشاهدة والتحليل لكثير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية ولقد حجم الكتاب فى إطار مرن يمكن تطبيقه وتم التركيز على المعلومات الضرورية وتقديمها بطريقة واضح مباشرة حتى يتمكن الدارسون من فهم المبادئ الأساسية لفن السينما وتقنياتها فهو يساعد الدارسين ويرشدهم لفهم أعمق لفن الإخراج السينمائى كما يمكن استخدامه كدليل يدوى يساعد على تنفيذ مشاريع أفلامهم بصورة أدق حرفية وأكثر اكتمالا.

وأخيرا فى الكتاب الثالث يتناول التمثيل للسينما والفيديو يقول بدرخان أن الممثل لم يكن معترفا به منذ زمن بعيد ففى العصور القديمة كانت الغالبية العظمى من الممثلين من طبقة العبيد ، وفى العصور الوسطى كانوا ينظرون إلى الممثلين بعين الازدراء ، وفى الوقت الذى ظهرت فيه السينما كان ممثلو السينما يغيرون أسماءهم حتى لا يلحقون المهانة بأسرهم وذويهم ، وقد تغير كل هذا تدريجيا وأصبح ممثل السينما يتمتع بكل أسباب الشهرة والتقدير والرعاية والاعتراف بقدره كفنان فى جميع أنحاء العالم. ويتحدث بدرخان عن ماهية الفن وأهم الخصائص المميزة للفن عامة وبعض تقنيات سينمائية ذات صلة بالممثل وغيرها من الأمور الخاصة بالممثل وطرق التمثيل والأداء أمام الكاميرا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على بدرخان: روايات نجيب محفوظ الأسهل في تحويلها إلى عمل سينمائي

محمود عبد السميع: سقطت في الثانوية العامة كذا مرة بسبب السينما

محمود عبد السميع: أحب الفن لهذا السبب.. وشفيق نور الدين أثر في حياتي

الأوسكار .. بين عزل ترامب ومفاجأة كوريا

وزير الثقافة ناعية شوقى على: تتلمذ على يديه الكثير من أعلام الشاشة الفضية

ترشيحاتنا

نتعامل بشفافية.. أول رد من الصحة على الجارديان حول أعداد مصابي كورونا في مصر

تحذير للأمهات.. هل ينتقل كورونا من خلال الفاكهة والخضراوات؟

قطع المياه عن مناطق وسط الجيزة لمدة 6 ساعات اليوم‎

أحمد شوبير يقدم مقترحا لإنقاذ الموسم الكُروى فى مصر

للوقاية من كورونا.. فوائد الليمون في قتل الفيروسات

بـ مليار و564 مليون جنيه .. الداخلية تضبط 6 قضايا احتيال مصرفي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مساعدة بعض المصابين.. مسعف إيطالي يلقى مصرعه بسبب فيروس كورونا

بـ الضفائر هنا الزاهد في إطلالة كاجوال.. والجمهور: طفلة مدهشة ..شاهد

للوقاية من كورونا.. فوائد الليمون في قتل الفيروسات