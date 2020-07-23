AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

قيادية بـ مستقبل وطن: ثورة 23 يوليو كانت شرارة البداية لاسترداد المصريين كرامتهم واستقلالهم

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:56 م
الدكتورة زينب نوار،
الدكتورة زينب نوار، عضو أمانة المهنيين المركزية بمستقبل وطن
Advertisements
ماجدة بدوى
هنأت الدكتورة زينب نوار، عضو أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الحكومة، والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، والشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 68 لثورة 23 يوليو المجيدة. 

وقالت نوار في بيان لها اليوم ، إن ثورة 23 يوليو كانت شرارة البداية لاسترداد المصريين كرامتهم واستقلالهم وحريتهم المفقودة آنذاك على أيدي الاحتلال البريطاني المُعتدي بعد 74 عامًا من وجوده على أرض مصر، بالإضافة إلى أنها ساهمت في القضاء على الفساد والظلم والاستبداد التي كانت تعاني منه البلاد، مُؤكدًا أن الثورة ستظل دائمًا وأبدًا محفل تاريخي يحتفل به المصريين بمختلف ‏طوائفهم لما حققته من إنجازات بإرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة.

وتابعت:"الثورة كانت لها العديد من المكتسبات أبرزهم إلغاء النظام الملكي وقيام الجمهورية وإلغاء التمييز بين الطبقات بين أبناء الشعب المصري ، بالإضافة إلى القضاء على السيطرة الرأسمالية في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي وتحرير الفلاح المصري بإصدار قانون الملكية للقضاء على الإقطاع. كما أكدت أن الثورة جسدت تلاحم الشعب المصري وجيشه وشرطته دفاعًا عن مصر والقضاء على الفساد والاحتلال البريطاني، مُذكرًا أن ما حققته الثورة من إنجازات ستظل دائمًا حاضرة في أذهان المصريين".

وأوضحت نوار، أن ثورة 23 يوليو كانت بمثابة تحول في الحياة المصرية، وتأسيس للعدالة الاجتماعية، وكانت سببًا في تحرر كثير من البلدان لتكون مساندة لكل حركات التحرير الوطني عبر القارات، مشيرة إلى أنها أتت في ظروف مماثلة تتحدى فيها الدولة المستجدات الدولية الصعبة، والتصدي للمؤامرات التي تستهدف تقدم الدولة واستقرارها وردع كل من يهدد حدودها وأمنها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نص كلمة الرئيس السيسي إلى الأمة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

النقابة العامة للتجارة في ذكرى "ثورة يوليو": حمل لواءها القوات المسلحة لتعيد لمصر حريتها وعزتها وكرامتها

خارطة طريق لمواجهة التحديات والمخاطر.. نواب: ثورتا 23 يوليو ويونيو مسار واحد نحو التحرر والتنمية.. وكلمة السيسي تؤكد قدرة الجيش والشعب على حماية مصر

برلماني: 23 يوليو ثورة عظيمة كان لها دور كبير في الحفاظ على الدولة المصرية

القضاء على الإقطاع أبرز إنجازات ثورة 23 يوليو .. الفلاحين: أنصفتنا.. وحولت المزارع من مستأجر إلى مالك.. وجمعية الإصلاح الزراعى: بناء السد العالى أهم مكتسباتها

صوت الشعب: ثورة 23 يوليو ستظل علامة مضيئة في تاريخ مصر والوطن العربي

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي .. إصابة حمدي فتحي بكورونا .. قناة النادي تستفز الزمالك.. حسام غالي يظهر في التتش

في عيد ميلادها.. شاهد إنجي المقدم بإطلالة مثيرة للجدل في أحدث جلسة تصوير

وكيل إسباني يكشف حقيقة اقتراب توقيع ريال مدريد مع محمد صلاح|خاص

مرض تنفسي.. الصحة تحسم جدل انتقال كورونا من الأطعمة والمعلبات

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 31066 وخروجهم من المستشفيات

أزمة ديجيتال في الزمالك.. مرتضى منصور: أنا مش ساندويتش والغندور يقحم إعلام المصريين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عطلة رومانسية تتحول لمأساة.. سائحة تسقط من الطابق الثالث بسبب كابوس

اطلعى برة حمام السباحة.. بطلة واقعة المايوه البوركينى بـ الساحل الشمالى تروى تفاصيل الواقعة..فيديو

الخضراوات والفاكهة أفضل.. المكملات الغذائية لا تحمي من الإصابة بـ كورونا