يعانون مرضا نادرًا.. مستشفى أسيوط الجامعي يتكفل بعلاج أطفال الأب المنتحر

قال محمد فكرى، عضو فريق التدخل السريع المركزى، إن نيفين القباج ، وزيرة التضامن وجهت بالتدخل الفورى مع أطفال أسيوط والذين يعانون مرضا وراثيا نادرا وتليفا بالكبد، مشيرا إلى ان الوزيرة شددت على فريق الدعم المركزى التابع لأسيوط بتوفير الدعم لهؤلاء الاطفال.









واضاف "فكرى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه تم رصد حالة الأسرة على الطبيعة ومعرفة ظروفها الإجتماعية، موضحا أنهم وجدوها أسرة بسيطة مكونة من طفل فى الــ 11 من العمر وطفلتي توءم فى سن الثامنة ولديهم أمراض نادرة جدا.









وتابع أن هذا المرض كلفهم مبالغ باهظة للعلاج، ووالد الاطفال كان يمر بضائقة مالية كبيرة جدا، وانتحر لعدم قدرته على توفير العلاج لأولاده.









واشار إلى أن وزيرة التضامن قامت بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة الوزراء للتحدث مع الأطفال، لافتا إلى مستشفى أسيوط الجامعى تولى حالتهم وعلاجهم على نفقة الدولة، بالإضافة إلى توفير معاش تكافل وكرامة، ليكون لهم مصدر دخل، وإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة.