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فن

بـ ماكياج ناعم.. جيهان خليل تستعرض جمالها بإطلالة كاجوال

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:23 ص
جيهان خليل
جيهان خليل
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محمد بدران
نشرت الفنانة جيهان خليل، صورا جديدة لهاعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت جيهان خليل، بإطلالة كاجوال ناعمه، ترتدى بدى اسود وبنطلون جينز، وماكياج هادئ يبرز جمالها، وتركت شعرها الأسود منسدلا على كتفهيها، نالت إعجاب متابعيها، وانهالت عليها التعليقات منهم.

يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى.

المسلسل بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم.

كما شاركت جيهان خليل فى مسلسل "طلقة حظ"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة مصطفى خاطر، محمد جمعة.​

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