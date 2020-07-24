المركزية للمصايف بالإسكندرية تكشف سبب غرق 4 من عائلة واحدة بشاطئ الصفا بالعجمى

قدم اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، العزاء لأسرة ضحايا واقعة غرق 4 من عائلة واحدة ومن بينهم 3 أشقاء فى شاطئ الصفا بمدينة العجمى، مشيرا إلى أن ما حدث اليوم بالشاطئ هو استمرار لسوء التصرف الذي من الممكن من خلاله فقدان الإنسان لحياته.





وأضاف "رشاد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع عبر فضائية "إ بي سي مصر"، أن الشواطئ الآن مغلقة والخدمات بها معلقة ومنها خدمات الإنقاذ، متابعا: "اللى حصل النهاردة من أسرة جاية من الإسكندرية وقررت أنها تنزل شاطئ الصفا المغلق وفيه لافتات توضح أنه مغلق، وفكروا أنهم ينزلوا فى وقت مبكر جدا قبل مرور فريق إخلاء الشواطئ".





وتابع أنه على الرغم من معرفة الأسرة بأن البحر مرتفع فى تلك الفترة منذ يومين، إلا أنهم قاموا بالنزول، لافتا إلى من قاموا بالغرق لا يتعدى سنهم ال18 عاما، حيث أنه تم إنتشال جثمان اثنين منهم ويتبقى أثنين جثمان أخرين.





وأكد أن البحث عن الجثث يتم حتى غروب الشمس، متابعا أنه سيستمر البحث عنهم غدا نظرا لارتفاع الموج اليوم من قبل فريق البحث والإنقاذ بمعرفة الإنقاذ النهرى والبحرى والمتطوعين الغواصين.





وأشار إلى أن الوضع فى شاطئ الصفا يختلف عن شاطئ النخيل، حيث أنه من المتوقع وصول الجثمان إلى الشاطئ، مضيفا إلى ان سبب تأخير العثور على جثمان الغريق بشاطئ النخيل هى الحواجز التي به.



