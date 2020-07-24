الصين تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الصين عن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد يوم الخميس 23 يوليو، 13 منها في إقليم شينجيانج بشمال غربي البلاد.





وأوضحت لجنة الصحة الوطنية الصينية في بيان لها، صباح الجمعة، أنه بالإضافة إلى الحالات الـ 13 في شينجيانج، تم تسجيل حالتين في مدينة داليان بشمال شرقي البلاد، وأن الحالات الست المتبقية مستوردة.





وانخفض المعدل اليومي للإصابات الجديدة يوم الخميس بالمقارنة مع حصيلة يوم الأربعاء، حين تم تسجيل 22 حالة.





كما سجلت الصين 43 إصابة بفيروس كورونا بدون أعراض.





وبلغت حصيلة إصابات كورونا في الصين 83750 حالة منذ بدء انتشار الوباء، وحصيلة الوفيات 4634 حالة



