شيري chery تطرح عروض وخصومات جديدة على سياراتها في مصر

أعلن وكيل سيارات شيري في مصر عن تقسيط حتى 5 سنوات على سيارتها شيري أريزو 5 في مصر بجانب تخفيض سعري بقيمة 5000 جنية علي اجمالي قيمة السيارة في محاولة نها لأنعاش السوق من جديد بعد الركود الاخير .
مواصفات شيري اريزو 5وكانت السيارة شيري أريزو 5 قد طرحت في منتصف العام الماضي في مصر بمحرك 1400 سي سي 4 سلندر بقوة 114 حصان وعزم دوران 141 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات حيث تنقل القوة للعجلات الأمامية للسيارة عبر الناقل بما يوفر امكانية تسارع السيارة الي 100 كم في الساعة في 11.5 ثانية .
سعر شيري اريزو في مصر
تأتي السيارة في مصر بسعر يبدأ من 166.000جنيه وخصم خاص بواقع 5000 جنيه على السيارة. وتتوفر السيارة كموديل 2020 حاليًا في مصر في اربع فئات و هم ال فئة مانيوال بيزلاين بسعر 166 ألف جنيه و ثاني فئة مانيوال بيزلاين L 167.900 ألف جنيه و ثالث فئة أوتوماتيك بيزلاين 189.900 ألف جنيه اما رابع فئة أوتوماتيك هاي لاين تأتي بسعر 201.900 ألف جنيه.
جدير بالذكر ان شيري قدمت في السوق المصري سيارات جديدة في الفترة الأخيرة منها أريزو arrizo 5 بجانب تيجو العادية وتيجو 3 وتيجو 7 وتيجو 8، ولكن يتوفر من العلامة الصينية العديد من الموديلات الأخرى التابعة للشركة من عائلة موديلات أريزو وتيجو ومنها أريزو 6 ARRIZO السيدان التي تتواجد في بعض الأسواق القريبة مثل السوق السعودية وأصبحت أريزو arrizo 5 في منتاول المستهلك المصري خصوصا بعد التخفيضات الأخيرة .