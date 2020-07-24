شيري chery تطرح عروض وخصومات جديدة على سياراتها في مصر

تأتي السيارة في مصر بسعر يبدأ من 166.000جنيه وخصم خاص بواقع 5000 جنيه على السيارة. وتتوفر السيارة كموديل 2020 حاليًا في مصر في اربع فئات و هم ال فئة مانيوال بيزلاين بسعر 166 ألف جنيه و ثاني فئة مانيوال بيزلاين L 167.900 ألف جنيه و ثالث فئة أوتوماتيك بيزلاين 189.900 ألف جنيه اما رابع فئة أوتوماتيك هاي لاين تأتي بسعر 201.900 ألف جنيه.



شيري قدمت في السوق المصري سيارات جديدة في الفترة الأخيرة منها

arrizo 5

بجانب تيجو العادية وتيجو 3 وتيجو 7 وتيجو 8، ولكن يتوفر من العلامة الصينية العديد من الموديلات الأخرى التابعة للشركة من عائلة موديلات أريزو وتيجو ومنها

السيدان التي تتواجد في بعض الأسواق القريبة مثل السوق السعودية

في منتاول المستهلك المصري خصوصا بعد التخفيضات الأخيرة .