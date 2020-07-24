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أخبار العالم

ترامب: الاتفاق التجاري مع الصين لا يهمني الآن

الجمعة 24/يوليه/2020 - 05:42 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الصفقة التجارية مع الصين تهمه في الوقت الحالي أقل مما كان عندما تم التوقيع عليها.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي أمس، إن "الصفقة التجارية تهمني أقل الآن مما كان عندما عقدتها"، على الرغم من أن الصين قامت بمشتريات قياسية لبعض المنتجات الزراعية الأمريكية في الأيام الأخيرة.

وكان أحد مستشاري ترامب قد صرح في يونيو الماضي بأن ترامب ألغى الصفقة، لكن الرئيس الأمريكي نفى صحة ذلك، وأكد حينها أن الصفقة قائمة.

وكانت الولايات المتحدة قد عقدت صفقة المرحلة الأولى حول التجارة مع الصين في يناير الماضي، وكان من المتوقع أن تبحث معها صفقة المرحلة الثانية.

لكن العلاقات بين واشنطن وبكين شهدت توترات متزايدة في الفترة الأخيرة على خلفية الاتهامات الأمريكية للصين بشأن إخفاء المعلومات عن فيروس كورونا وقضية هونج كونج وتعامل الصين مع الإيجور في إقليم شينجيانج وسرقة الملكية الفكرية وبعض القضايا الأخرى.




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