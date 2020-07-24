انتهاء التحليل الأولي لبيانات الطائرة الأوكرانية المنكوبة

أكد مجلس سلامة النقل في كندا، الخميس، أن فريقا دوليا يفحص الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الأوكرانية، التي أسقطتها إيران "عن طريق الخطأ"، انتهى من التحليل الأولي للبيانات في فرنسا.





ونقلت وكالة "رويترز" عن رئيسة المجلس، كاثي فوكس، قولها "اكتمل العمل في باريس، لكن التحقيق أبعد ما يكون عن نهايته. لا تزال هناك أسئلة مهمة كثيرة بحاجة إلى إجابات".





وقتل جميع من كانوا على متن الطائرة، وعددهم 176 شخصا، بينهم 57 كنديا، عندما أصيبت بصاروخين بعد الإقلاع من طهران، في الثامن من يناير.





وتقول القوات الإيرانية إنها أسقطت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، وهي من طراز بوينج 737، ظنا منها أنها صاروخ، في وقت كان يشهد توترا شديدا مع الولايات المتحدة بعد مقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أميركية.





وقال متحدث باسم "مكتب التحقيق والتحليل الفرنسي لسلامة الطيران المدني"، الاثنين، إن العمل بالمختبرات لاستخراج البيانات من الصندوقين الأسودين كان قد بدأ بعد اجتماع تمهيدي مع مسؤولين إيرانيين ومسؤولين آخرين موجودين في مقر المكتب، الواقع خارج باريس.





وأضاف المتحدث آنذاك أنه سيجري الاستماع أولا إلى مسجل الصوت بقمرة القيادة ثم إلى مسجل بيانات الرحلة.





ويراقب محققون في الحوادث الجوية، من كندا والولايات المتحدة والسويد وبريطانيا، عملية استخراج البيانات، فضلا عن ممثلين عن الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية وبوينج وشركة "سافران" التي تصنع المحركات.



