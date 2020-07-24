بريطانيا تستبعد إمكانية التوصل لاتفاق بشأن البريكست هذا الشهر

قال كبير المفاوضين البريطانيين بشأن البريكست إنه أصبح من الواضح صعوبة التوصل لاتفاق مبدئي هذا الشهر بشأن صفقة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف "ديفيد فروست" بعد انتهاء الجولة الأخيرة من المفاوضات في لندن : "من الواضح للأسف أننا لن نتوصل في يوليو إلى تفاهم بشأن المبادئ التي يقوم عليها أي اتفاق".

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون الشهر الماضي إنه يريد أن يبلغ المستثمرين البريطانيين بحلول نهاية الشهر الجاري ما إذا كانت الصفقة على مسافة قريبة أو إذا كان عليهم أن يبدأوا في الاستعداد لخروج صعب دون صفقة عندما تنتهي المرحلة الانتقالية للبريكست في 31 ديسمبر

وتهدف المحادثات الجارية إلى إبرام اتفاقية جديدة بشأن التجارة والمجالات الأخرى مثل حقوق مياه الصيد وقواعد حماية البيانات.





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وقال "فروست": "على الرغم من أننا سنواصل بنشاط السعي إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، يمكن أن نواجه احتمال عدم التوصل إلى اتفاق".

وتابع: "لذلك يجب أن نواصل الاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة لانتهاء الفترة الانتقالية في نهاية هذا العام".