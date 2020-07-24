حد فاهم حاجة..أحمد فلوكس ينشر رسالة غريبة لمتابعيه

حب يغيب وصاحبه ما بعد غاب وحب يدوم وصاحبه في غيابه وحب يذوب خافقً ما بعد ذاب وحب يداوي صاحبه من عذابه وحب حياته كلها لوم وعتاب وحب حقيقي ما يضرك عتابه وحب بلا معنى وحب بلاأسباب يبدأ غريب وينتهي في غرابه...... حد فاهم حاجه".