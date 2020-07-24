حد فاهم حاجة..أحمد فلوكس ينشر رسالة غريبة لمتابعيه

شارك الفنان احمد فلوكس عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة له .
وعلق أحمد فلوكس على الصورة، قائلا:"حب يغيب وصاحبه ما بعد غاب وحب يدوم وصاحبه في غيابه وحب يذوب خافقً ما بعد ذاب وحب يداوي صاحبه من عذابه وحب حياته كلها لوم وعتاب وحب حقيقي ما يضرك عتابه وحب بلا معنى وحب بلاأسباب يبدأ غريب وينتهي في غرابه...... حد فاهم حاجه".
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يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.
وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.