أحن الرجال.. أحمد فلوكس يتذكر الراحل محمود عبد العزيز بكلمات مؤثرة

شارك الفنان احمد فلوكس عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة للفنان الراحل محمود عبد العزيز.





وعلق أحمد فلوكس على الصورة، قائلا: "الله يرحمك يا ملك .. الله يرحمه كان من ارجل الرجال وأحن الرجال و اطيبهم.. كان راجل وجدع وصاحب صاحبه .. الله يرحمه .. الفاتحة علي روحه".





يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.







