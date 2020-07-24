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أخبار البلد

الكويت تسمح للمسافر طلب استرجاع قيمة تذاكر السفر وحجوزات الفنادق بسبب كورونا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:43 ص
وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة محمد سعفان
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هيثم سعد الدين
أصدرت دولة الكويت "الإدارة العامة للطيران المدني" تعميما إلي جميع شركات الطيران ووكالات السفر والسياحة العاملة في البلاد،يحفظ حقوق المسافرين الذين ألغيت رحلاتهم بسبب إغلاق مطار الكويت الدولي لتفشي جائحة كورونا (كوفيد-19).

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان ، تقريرا عاجلا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت ، وذلك فى إطار متابعته مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل  بعد انتشار هذا الوباء.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن التقرير يتعلق بقيام دولة الكويت بحق المسافر في طلب استرجاع قيمة تذاكر السفر وحجوزات الفنادق والخدمات السياحية الأخرى التي ألغيت من 14 مارس الماضي إلي 31 يوليو الجاري، بغض النظر عن شروط الحجز ( مسترجعة أو غير مسترجعة ) دون استقطاع أي مبلغ منها. 

وأشار الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت ، في تقريره للوزير إلي أن التعميم أعطي للمسافر طلب استرجاع المبلغ نقدا أو من خلال البطاقة الائتمانية أو ليكون رصيد متاح له لمدة سنة من تاريخ التعميم ، وذلك حسب رغبة المسافر .

ومنح التعميم شركات الطيران ووكالات السفر والسياحة مهلة أقصاها نهاية عمل يوم 30 سبتمبر 2020 وذلك للعمل بما جاء في التعميم.

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