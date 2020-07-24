ميلان يصطدم بـ أتلانتا في مواجهة قوية بـ الدوري الإيطالي





ويسعى ميلان بقيادة نجمه السويدي إبراهيموفيتش لمواصلة انتصاراته، بتحقيق الفوز في لقاء الليلة، والحفاظ على آماله في التأهل إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل.





ولم يتعرض ميلان لأي خسارة منذ استئنتاف الدوري في شهر يونيو الماضي، بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا، حيث خاض 9 مباريات في الكالتشيو، فاز في 7 لقاءات منهم، وتعادل في مواجهتين.





في المقابل يطمح أتلانتا الذي يقدم موسما تاريخيا، في خطف الثلاث نقاط من الروسونيري لتعزيز تواجده بالمركز الثاني .





ويحتل أتلانتا وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 74 نقطة خلف يوفنتوس متصدر الترتيب بـ 80 نقطة، بينما يتواجد ميلان في المركز السادس بـ 59 نقطة.





يستضيف فريق إيه سي ميلان نظيره أتلانتا اليوم، الجمعة في تمام العاشرة إلا ربع مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 36، من مسابقة الدوري الإيطالي.